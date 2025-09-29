「国民スポーツ大会」の視察などのため、滋賀県を訪問中の天皇皇后両陛下は、地元・彦根市出身の陸上・桐生祥秀選手らと懇談されました。両陛下は、きのう午後、「国民スポーツ大会」の開会式に出席されました。開会式の出演者と観客が一斉に青いタオルを掲げ会場を“琵琶湖色”に染める演出では、両陛下も一緒にタオルを胸の前に広げられ、会場は一体感に包まれました。その後、両陛下は開会式でトーチを手に、ランナーを務めた地