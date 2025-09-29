自民党の総裁選挙の候補者5人が高校生との討論会に出席しました。討論会には、オンラインを含めて40人の高校生が参加し、候補者に直接質問をしました。――社会保障改革や増税といった国民負担の増加なく本当に乗り越えられるのか。具体的にどのような形で負担を求めていくことが適切か？小林鷹之元経済安保相：私は、やはり世代間格差は、もう見過ごせないところに来ていると思っていて、負担能力のある高齢者の方には若者のため