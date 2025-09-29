秋の訪れを告げる、DEAN & DELUCAのシーズナルドリンクが今年も登場しました。紫芋や安納芋を贅沢に使った2種類のラテ、さらに完熟バナナをベースにした濃厚フレッシュジュースが期間限定でラインナップ。見た目にも華やかで、飲むスイーツのように楽しめる一杯は、この季節だけの特別なご褒美です。心まで満たされる秋のひとときを、カフェやマーケット店舗で味わってみませんか？ 秋限定b