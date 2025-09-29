気象台は、午前0時44分に、大雨警報（浸水害）を大田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・大田市に発表 29日00:44時点西部では、29日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大田市□大雨警報【発表】・浸水29日未明に警戒1時間最大雨量30mm