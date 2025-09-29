秋に食べたくなるものといえば……、〈さつまいも〉！スイートポテトやきんつばなど、いろいろなおやつに変身してくれますが、ふんわり柔らかな蒸しケーキと合わせて、やさしい甘さとほくほく感を引き立たせるのも◎。ざっくりつぶしたさつまいもを生地に混ぜ、さらに角切りにしたものも具に使って、いろいろな食感を楽しみます。『さつまいもの蒸しパウンドケーキ』のレシピ材料（約18×6×高さ6cmのパウンド型1台分）さつまいも