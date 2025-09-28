[9.28 エールディビジ第7節 フローニンゲン - フェイエノールト]フェイエノールトのFW上田綺世が28日、フローニンゲン戦で今季リーグ戦6得点目を記録した。先発出場した上田は0-0で迎えた後半5分、左からのクロスにペナルティエリア内中央で反応。強烈なヘディングシュートをゴール左へ流し込んで先制点を奪った。上田は24日のUEFAヨーロッパリーグをベンチ外で完全休養する中、ロビン・ファン・ペルシー監督の信頼に応える