ルイ・ヴィトンのアンバサダーを務める平野紫耀（Number_i）が、｢ル ダミエ ドゥ ルイ･ヴィトン (LE DAMIER DE LOUIS VUITTON)」のネックレスを着用したショットを自身のインスタグラムで公開した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ルイ・ヴィトンからのカードには「Monsieur Sho Hirano」の印字が 「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」は、ルイ・ヴィトンを代表するダミエ・パターンをモチー