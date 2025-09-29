宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」のremix音源が10月6日に配信リリースされる。11月26日(水)に同タイトルのアナログレコード盤の発売が決定している「Mine or Yours」。今回の配信はその収録音源から第一弾となる先行配信作だ。楽曲を手掛けたのは、ソウルとニューヨークを拠点とするアーティスト / プロデューサー / ボーカリスト/ DJのYaeji(イエジ)。世界各国のフェスへの出演や、Boiler Roomへの出演、デビューアルバムは