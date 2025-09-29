◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節Ｃ大阪１―２京都（２８日・ヨドコウ）試合は互いに球際で激しい攻防を繰り広げた末、後半４２分でＦＷ長沢駿が決勝弾を決めた。京都は４試合ぶりの勝ち点３を積み、３位をキープ。首位・鹿島へも勝ち点５差とした。試合を視察した日本代表の森保一監督は、「両チームのサポーターのボルテージ、パッションも本当にすごいいい試合だった。試合については優勝争いにくらいつくために、勝とう