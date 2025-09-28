２８日、曲阜の孔子廟に向かう乙巳年祭孔大典の参列者。（曲阜＝新華社記者／朱崢）【新華社曲阜9月28日】中国古代の思想家、孔子のふるさととして知られる山東省曲阜市で28日、孔子生誕2576年を記念する「乙巳（いっし）年祭孔大典」が行われた。２８日、乙巳年祭孔大典で献花する各界の人々。（曲阜＝新華社記者／朱崢）２８日、乙巳年祭孔大典で披露されたパフォーマンス。（曲阜＝新華社記者／朱崢）２８日、乙巳年祭孔大典