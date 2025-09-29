永野が、新幹線での迷惑行為にブチギレ。大声で「うるせぇババア！」と叫んだことが発覚し、永野がその理由を明かす一幕があった。【映像】永野がブチギレた新幹線での迷惑行為『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に