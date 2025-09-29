¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ÃæÅç·ò¿Í¤¬2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIDOLIC¡×¤ò10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÉ½Âê¶Ê¡ÖIDOLIC¡×¤Ï¡¢9·î29Æü0»þ¤è¤ê³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ ¢£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Í­ÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡ª ¡ÖIDOLIC¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ´Ó¤¤¤Æ¤­¤¿¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ø¿Ê²½