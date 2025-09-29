【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが、最新曲「Mine or Yours」のリミックス音源を10月6日に配信リリースすることを発表。11月26日に発売される同タイトルのアナログレコード盤に収録される音源からの、第一弾先行配信楽曲となることがわかった。 ■配信リリースを記念したプレオーダーキャンペーンもスタート 5月のリリース後、綾鷹のCMソングに起用され