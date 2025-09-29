1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯9·î29Æü¡¢¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë48¥­¥íµé¤Ç¾®ÎÓ¹§»êÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£1¥«·î¸å¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òJR¾åÌî±Ø¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤ËÃÖ¤­Ëº¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±ÆüÃæ¤ËÅÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ìµ»öËÜ¿Í¤ËÊÖ¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¾®ÎÓÁª¼ê¡£