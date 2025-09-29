¸µTBS¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼°ÂÅì¹°¼ù¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¥é¥¸¥ªNIKKEIÂè1¤Ç10·î6Æü¤Ë½é²óÊüÁ÷¤Î¡¢»³ÅÄÍÜËª¾ì¥Î¥ó¥¢¥ë¥ÄBeeÄó¶¡ÈÖÁÈ¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¤Î¸»¡Á°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÇ¾¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¥±¥¢¡Á¡×¡Ê·îÍË¸á¸å4»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸¶¹Æ¤È¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø1Ç¯¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¡¢¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢20ºÐ¤«¤é¼Ö¤ò