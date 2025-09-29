Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥­¥ê¥ó¤Î¼¡À¤ÂåÄêÈÖ¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥­¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£9·î29Æü¤è¤ê¿·CM¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡È¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥­¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡É¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥­¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ö¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤Ë¼¡¤°¡¢¥­¥ê¥ó¤Î¼¡À¤