レクサスは25日、LSの一部改良を発表し、発売した。カラーコーディネーションに加え、一部装備が見直されている。【こちらも】ホンダ、ヴェゼルの新グレード「e:HEV RS」を先行公開10月発売へLSは1989年に誕生して以来、レクサスのフラッグシップモデルとして活躍中。乗り心地や静粛性などを極め、高級セダンとしての地位を確立している。「Lexus Driving Signature」として、ブランドならではの乗り味を探求し続けている。