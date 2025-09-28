ジャパンリンクプロダクトは、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、フロントガラス用の撥水コーティング剤「SAPHILAS クォーツシールド」のプロジェクトを行っている。28日時点で目標金額10万円に対して、560万円以上の資金が集まっている。【こちらも】洗車傷を防ぐ新タオル「ノンスクラッチベロア」発売Yes！No！から従来のフロントガラス用撥水コーティング剤とは一線を画す“オーバーガラス技術”を採用。ガラ