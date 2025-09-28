２０日、敦煌書局の文化クリエーティブ製品。（敦煌＝新華社記者／藍建中）【新華社敦煌9月28日】中国甘粛省敦煌市の党河沿いの敦煌妙街に、2022年4月開業の敦煌書局がある。敦煌関連の書籍や書画、コーヒー、文化クリエーティブ製品、文化活動を一つに集めた同市初の複合型文化施設で、敦煌の要素を全面的に取り入れた国内初のテーマ書店でもある。２０日、敦煌書局の絵画探求学習コーナー。（敦煌＝新華社記者／藍建中）建物