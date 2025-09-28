【エルサレム＝福島利之】イスラエルの公共放送カンは２８日、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が、トランプ米大統領が提示するパレスチナ自治区ガザの恒久停戦と戦後統治の計画について、いくつかの点に不満を示しているものの「主要な部分は受け入れ可能とみなしている」と報じた。トランプ氏は２３日、アラブ・イスラム諸国の首脳らに２１項目の計画を提示した。２９日にはネタニヤフ氏と会談予定で、計画の受け入れを迫るとみら