6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、10月8日発売の週刊グラビア誌『anan』2466号の表紙を飾る。約2年ぶりの同誌ソロ表紙となる。【写真】カッコイイ！秋らしい装いでおでんを食べる松村北斗今回は新海誠監督の原作協力のもと、実写＆アニメーション両作品とのコラボレーションが実現した。あの名せりふが生まれた、桜舞うワンシーンをバックに松村がたたずむ、またとない表紙が完成した。中面では作品世界の重要なモチーフ