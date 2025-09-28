◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）８回に５番手で登板した大勢投手が、無失点で４５ホールド（Ｈ）をマーク。４４Ｈで並んでいた１２年山口鉄也を抜き、球団新記録となった。２試合を残して勝利数と合わせたホールドポイント（ＨＰ）は５３となり、残り１試合の阪神・及川（５２ＨＰ）を上回ることが確定し、最優秀中継ぎ投手のタイトルが確定した。大勢は「シーズン中何度も言ってま