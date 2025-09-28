知多市長（愛知県）28日投開票の結果、自民、国民、公明推薦の元市会議長伊藤清一郎氏（52）＝無新＝が、いずれも無所属新人で元市議、服部洋志氏（56）、加藤靖臣氏（81）を破り初当選。投票率は44.56％。
