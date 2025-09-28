【ニューヨーク＝金子靖志、テヘラン＝吉形祐司】２０１５年のイラン核合意を受けて解除されていた対イラン国連制裁が米東部時間２７日夜（日本時間２８日午前）に復活し、再発動した。イランは国際原子力機関（ＩＡＥＡ）への協力停止などの対抗措置を予告しており、イランの核開発問題が一層、不透明化する可能性がある。復活したのは、０６〜１０年の国連安全保障理事会決議に基づく制裁で、対イラン武器禁輸や核関連物資の