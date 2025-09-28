スポーツとファッションを融合させた不朽のブランド「チャンピオン」から、ロンハーマンとの別注フーディーが登場しました。ヴィンテージ感漂うデザインと高い耐久性を誇るリバースウィーブ素材を採用し、特別感のあるディテールをプラス。秋冬のコーディネートをアップデートしてくれる注目の限定アイテムです。オートミール、ブラック、ダӦ