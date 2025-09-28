福岡県警大牟田署は28日、大牟田市三池の店舗で27日午後10時過ぎごろ、男が下半身を露出する事案が発生したとして、防犯メールで警戒をよびかけた。男は40から50歳、身長170から180、両袖が紫色の黒色Tシャツ、白色ライン入り黒色ジャージーズボン、サンダル履き。