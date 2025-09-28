同居する父親を殺害したとして、青森県警は２８日、同県おいらせ町緑ヶ丘、無職太田隆志容疑者（４９）を殺人容疑で現行犯逮捕した。発表によると、太田容疑者は２８日午後６時５０分頃、自宅で父の光政さん（７９）の右脇腹などを刃物のようなもので刺して殺害した疑い。直後に太田容疑者が「父親を刺した」と１１０番し、駆けつけた警察官が逮捕した。光政さんは居間で、タオルケットが掛けられた状態で横たわっていたとい