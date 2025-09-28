フジファブリックのギターボーカル・山内総一郎が、毎週1曲ずつライブ映像のインスタライブと生配信で披露してきた楽曲の中から一番多くの反応があった「旅にでる」を、10月22日(水)に「GOOD FELLOWS」と同時リリースすることが決定した。「旅にでる」は、過去を背負いながらも立ち止まらず、光射す未来へと歩み出す瞬間を描いた物語。夜を越え、巡りゆく日々を超え、その先に広がる希望を見据えたメロディアスなロックナンバーに