Da-iCEが、TVアニメ『モンスターストライクデッドバースリローデッド』のオープニング主題歌を務めることが決定した。『モンスターストライクデッドバースリローデッド』は、人気スマホゲーム『モンスターストライク』のTVアニメシリーズとなっており、10月21日(火) 23時より、TOKYO MXほか全国45局にて放送される。オープニング主題歌の楽曲タイトルやリリース詳細は後日発表予定。©MIXI『モンスターストライクデッド