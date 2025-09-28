立憲民主党の野田代表は28日、外交安全保障など3分野で調査会を設置し、岡田克也常任顧問らをトップに据える方針を表明した。愛媛県新居浜市で野田氏が明らかにしたもので、外交安全保障・社会保障・環境エネルギー政策の3つの調査会を設置し、それぞれの会長には、岡田氏、長妻昭元厚労相、「ネクスト経済産業大臣」の田嶋要氏が就任するという。野田氏は、設置の目的について「中長期のビジョンは必要だ」として、「我々の目指す