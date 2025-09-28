10月５日（日）よる６時～翌日６日（月）よる６時まで 「有吉ぃぃeeeee !」公式YouTubeで24時間生配信！ テレ東にて毎週日曜よる10時に放送中！ “ゲーム大好きな仲良し4人組”有吉弘行、タカアンドトシ、田中卓志（アンガールズ）がゲストを迎え楽しくゲームをする番組「有吉ぃぃeeeee！～そうだ！今からお前んチでゲームしない？～」が史上初の大挑戦！