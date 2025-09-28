BMSGが主催する大規模フェス＜BMSG FES’25＞が、9月27日(土)・28日(日)の2日間、東京・お台場に設置された特設会場にて開催され、延べ8万人を動員した。＜BMSG FES＞は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。今年はBMSG設立5周年の節目にあたり、コンセプトに『GRAND CHAMP』を掲げ、4年連続開催にして“原点回帰”となる野外フェスとして開催。東京・お台場の