◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）巨人の中山礼都内野手が同点打を含む２安打２打点と存在感を示した。まずは２点を追う６回２死一、三塁で右翼フェンス直撃の適時二塁打。さらに１点を追う８回２死一、三塁では同点に追いつく中前適時打を放った。２安打２打点の活躍。それでも、試合後は延長１０回１死二、三塁で一ゴロに倒れたことに自ら言及して悔しさをにじませた。「最後の打