巨人の大勢投手（２６）が２８日のヤクルト戦（神宮）で４―４の８回に５番手として登板。１回を無失点で抑えて球団新記録となる今季４５ホールド目をマークした。味方が同点に追いついた直後にマウンドへ上がった大勢は長岡の中前打から犠打と申告敬遠などで一死一、二塁のピンチを背負ったが、１５７キロ直球などキレのある速球で後続を打ち取って無失点。「（今日は）神宮最終戦だった。あとムネ（村上）がメジャーに行くっ