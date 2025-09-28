毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。9月28日（日）は、ゲストに石田ニコル、丹生明里、オダウエダを迎えて、「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」をプレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。【動画】女芸人が泣きすぎて炎上!?丹生明里と「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」をプレイ！港区新橋からスタート！