◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２ー１０ＤｅＮＡ（２８日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡ・石上泰輝内野手が２位を決定させる値千金の一打を放った。２―２の８回１死二、三塁、常広のフォークを振り抜いた。打球は右翼手の手前に落ちる勝ち越し適時２点打。一塁ベース上で右手を大きく振り下ろしたヒーローは「クライマックスをハマスタでやろうという全員の思いが、チームの勝利につながっているのかなと思います」と喜んだ。本