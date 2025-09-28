◇セ・リーグ巨人4―4ヤクルト（2025年9月28日神宮）巨人は延長12回の末、最下位のヤクルトと4―4でドロー決着。対戦成績16勝8敗1分けで今季のヤクルト戦を終えた。残り2戦で68勝69敗4分けの借金1。勝率5割確保には望みをつないだが、延長11回攻撃中にDeNAが勝ったため、2位再浮上の可能性が消えて4年ぶりの3位が確定している。DeNAと対戦するクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージは2位が確定したDeNAの本