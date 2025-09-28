◇パ・リーグ楽天5ー10オリックス（2025年9月28日京セラD）楽天の助っ人ボイトが来季の残留を希望した。4番を務める主砲は4安打1打点。試合後「来年も日本球界でプレーしたいと強く思っている。1打席も無駄にすることなく終えたい」と話した。ヤンキース時代の20年にア・リーグ本塁打王に輝いた大物助っ人。今年6月に楽天に入団し、62試合で打率・295、13本塁打、36打点の好成績を残している。