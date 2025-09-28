競馬・第５９回スプリンターズＳ（ＧＩ）（２８日・中山）――２番手を追走した１１番人気のウインカーネリアンがゴール前でジューンブレアを競り落とし、ＧＩ初勝利を挙げた。騎乗した１８年目の三浦皇成は中央のＧＩ初制覇を果たし、鹿戸雄一調教師（美浦）もこのレース初優勝。ジューンブレアに続いて３着にはナムラクレアが入り、３連単の払戻金は約１３０万円の波乱決着となった。史上最も遅い１２７回目の挑戦で中央ＧＩ