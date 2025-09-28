【MLB】マリナーズ3ー5ドジャース（9月27日・日本時間28日／シアトル）【映像】大谷、ベンチで見せた“話題の表情”9月27日（日本時間9月28日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平がベンチで見せた“珍しい姿”が話題となっている。2-3、ドジャース1点のビハインドで迎えた6回裏。この回先頭の7番ルーカス・レイリーがセンターフライに倒れると、そのタイミング