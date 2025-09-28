2024年12月21日にメジャーデビュー30周年を迎えたゴスペラーズが、2025年4月より総動員数約9万人超え、全51公演におよぶ全国ライブツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2025 ”G30”」の千穐楽公演を9月27日（土）に沖縄コンベンションセンター劇場棟で開催。大盛況のうちに幕を閉じた沖縄公演のオフィシャルレポートを掲載する。2024年12月21日にメジャーデビュー30周年を迎えたゴスペラーズが、2025年4月より総動員数約9万人超え、全51