株式会社BMSG（代表取締役CEO：SKY-HI）が主催する大規模フェス「BMSG FES25」が、9月27日（土）・28日（日）の2日間、東京・お台場に設置された特設会場にて開催され、延べ8万人を動員し熱狂のうちに幕を閉じた。BE:FIRSTが6人体制で初の雑誌表紙に、BMSG5周年特集とあわせて全50ページ完全保存版「BMSG FES」は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。今年はBM