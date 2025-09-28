ファッションEC「ZOZOTOWN」の設立20周年を記念して制作された楽曲、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」が、9月26日午後1時にリリースされた。「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、90年代シティポップとY2Kの要素を取り入れて再構築し、サンプリングと新規歌詞の書き下ろし、アレンジをプロデューサーユニットのTokyo Coffee