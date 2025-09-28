◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）巨人はヤクルトと引き分けた。試合中に２位ＤｅＮＡが広島に勝利したため、３位が確定。１０月１１日からのクライマックスシリーズ第１ステージは、２位ＤｅＮＡの本拠・横浜スタジアムに乗り込んで戦うことになった。ＤｅＮＡは今月１８日に発表したチケット発売概要で、レフト外野エリアを全てホーム外野指定席とし、ビジター応援エリアは左翼ポー