◇セ・リーグ広島2ー10DeNA（2025年9月28日マツダ）5番手で登板した広島・常広が大乱調で4敗目を喫した。2―2の同点に追い付いた直後の8回にマウンドへ。しかし1死走者なしからの5連打など、2/3回で8安打を浴びて8失点で降板した。プロ2年目の右腕は「出力が出せず、制球も甘く、打たれるべくして打たれた」と悔やんだ。青学大から23年ドラフト1位で入団。先発から配置転換の形となったが、今季は防御率7・96。新井