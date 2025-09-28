【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 1−2 へンク（日本時間9月28日／大王わさびスタイエンスタジアム）【映像】伊東純也の鮮やかな直接FK弾ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、直接FKを叩き込んだ。ベルギーリーグで2試合連発となるゴールにファンたちが歓喜している。ヘンクは日本時間9月28日、ベルギーリーグ第9節でシント＝トロイデンとのリンブルフ・ダービーを迎えた。右ウイングで先発した伊東は、1点を追いか