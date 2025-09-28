元NHKのジャーナリスト・岩田明子氏が28日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に出演。自民党総裁選（10月4日投開票）に立候補した小泉進次郎農相（44）の陣営の牧島かれん元デジタル相が、小泉氏の会見動画に好意的なコメントを投稿するよう要請した“ステルスマーケティング”が発覚した問題についてコメントした。小泉氏は自身の関与を否定したうえで「参考例の中に一部行き過ぎた表現があり、申し訳ない。責任は