勤務先のガールズバーのトイレで赤ちゃんを出産し殺害したとして、東京・豊島区の女が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、東京・豊島区の飲食店従業員・三枝珠莉亜容疑者（22）です。警視庁によりますと、三枝容疑者は今月22日夜、アルバイトとして勤務する池袋のガールズバーのトイレで、赤ちゃんを出産した直後に首を絞めるなどの暴行を加えて殺害した疑いがもたれています。22日の午後11時半ごろ、三枝容疑者が、プラ