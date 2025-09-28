放送日時： 2025年9月28日（日）22:00ゲスト：堂本剛私の中の、もうひとりのワタシ。：超ナチュラルなワタシゲストは、ソロアーティストとしても多彩な表現を続ける堂本剛さんを迎えた1時間SP。おしゃれシリーズはなんと30年ぶりの登場。あまり自分の事を語ることがないという堂本さん。今回はそんな『堂本剛のナゾの私生活と本音』を交友のある5人の男達が話してくださいました。そして“アイドル”の苦悩や今だから語れる親へ