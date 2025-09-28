今季限りでの退任が発表されたヤクルト・高津臣吾監督（56）が28日、今季本拠最終戦となった巨人戦後、セレモニーでスピーチ。ファンに感謝の思いを伝えた。選手やコーチ、スタッフらに謝辞を述べた後、本拠で最後の対戦相手となった巨人ファンにもメッセージ。「ジャイアンツファンの皆さん、今年1年ありがとうございました」と切り出した。「昨年のチャンピオンチームに16.5ゲーム差開かれて、なんとか今年その差を埋める